Video Juventus Udinese highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita andata in scena oggi all’Allianz Stadium. Clicca qui per vedere la sintesi.

Juventus Udinese era senza alcun dubbio uno degli ottavi di finale di Tim Cup più attesi e sentiti. I bianconeri di Maurizio Sarri erano chiamati a una vittoria per proseguire il loro cammino e il loro percorso in una competizione comunque importante e che mette in palio un trofeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Udinese, le pagelle del match

Video Juventus Udinese highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita

All’Allianz Stadium è andato in scena un match palpitante fin dai primissimi minuti. I padroni di casa hanno subito provato a far valere la loro superiorità tecnico-tattico. La differenza però l’hanno in primis fatte le giocate dei singoli. Higuain e Dybala hanno trascinato la Juventus. Insomma, il reparto avanzato è stata la principale attrazione di questa sfida di Tim Cup. Va comunque detto che i friulani di Gotti venivano da un ottimo momento di forma e la partita non andava assolutamente presa sotto gamba.

Video Juventus Udinese highlights permette di vedere tutti i gol, le immagini e le azioni salienti della sfida tra i piemontesi e i friulani. Non sono affatto mancate le emozioni e i colpi di scena che questa competizione è comunque sempre in grado di regalare e di dare. E Maurizio Sarri ha sicuramente avuto delle risposte molto importanti dalla partita odierna.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK