Calciomercato Juventus, Bernardeschi rimane: ecco cosa è cambiato

Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi rimane in bianconero: dopo la prova di Coppa Italia contro l’Udinese è cambiato tutto. Cos’è successo?

Federico Bernardeschi ieri sera in Juventus Udinese ha giocato titolare ed ha fornito un’ottima prestazione dopo settimane in cui non era proprio riuscito a trovare spazio tra le fila dei bianconeri di Maurizio Sarri. In molti hanno pensato che potesse partire verso nuovi lidi ma anche ieri la sua prova da mezzala è stata assai positiva a tal punto che, come spesso accade, le voci su un suo possibile addio si sono diradate come le nuvole dopo la pioggia.

Il ragazzo, che in estate era seguito molto da vicino dal Manchester United e dal Barcellona, in questo nuovo ruolo cucitogli addosso dal tecnico bianconero sembra esprimere il meglio di sé grazie a giocate intelligenti e mai banali, oltre ad un’intelligenza tattica non indifferente sulla quale, però, nessuno ha mai avuto dubbi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Pjaca si sfoga su Instagram dopo Juventus Udinese: calvario finito

Calciomercato Juventus, Bernardeschi rimane, ma cambia ruolo

E così accade che Federico Bernardeschi da trequartista nel 4-3-1-2 si sia trasformato in una mezzala che di spinta, contenimento e tanta, tanta qualità. L’arrivo di Maurizio Sarri sembra avergli dato nuova linfa sebbene lo spazio ultimamente per lui si sia un po’ limitato.

Questo match di Coppa Italia gli è senz’altro servito non solo per ritrovare fiducia ma anche e soprattutto per fare la differenza, per cercare di mettere in difficoltà il tecnico bianconero.

Certo, l’avversario non era di quelli più proibitivi, tuttavia la sua prova è stata assolutamente di livello, da vero campione quale ha dimostrato di saper essere soltanto a sprazzi in passato.

Visualizza questo post su Instagram That’s Poker!! 🖤🤍🖤🤍 #ForzaJuve #FinoAllaFine #CoppaItalia #JuveUdinese Un post condiviso da Federico Bernardeschi (@fbernardeschi) in data: 15 Gen 2020 alle ore 2:13 PST

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Juventus Udinese, Emre Can perchè non ha giocato in Coppa Italia?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK