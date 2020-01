Veronique Rabiot, mamma e agente del centrocampista francese, ha parlato della situazione con la Juventus e non solo. Queste le sue parole.

Adrien Rabiot sta pian piano trovando sempre più spazio in questa Juventus. Il centrocampista francese non ha ancora pienamente convinto, ma Sarri gli sta dando sempre più fiducia. A parlare della sua situazione è stata però la sua mamma e agente Veronique, in un’intervista rilasciata allo show ‘L’Equipe d’Estelle’.

Calciomercato Juventus, parla la mamma-agente di Rabiot: “Felice a Torino”

“Adesso gioca di più ed è la cosa che ama di più al mondo. Lui adora fare il calciatore. È felice e per di più sta anche imparando l’italiano. Insomma, tutto sta andando bene. Torino è una bella città e credo che sia felice“, queste le parole della procuratrice. Dichiarazioni che quindi sembrano confermare ulteriormente la permanenza di Rabiot in questa sessione di calciomercato. Tante voci infatti avevano riguardato il futuro del transalpino, che però sarà ancora, quantomeno fino a fine stagione, con la maglia bianconera.

Veronique Rabiot è voluta però tornare anche con alcuni problemi avuti in passato con il Paris Saint-Germain: “Io non ho mai avuto contatti con il signor Le Graët. Non ho chiesto nulla e non abbiamo parlato. So che i giornalisti dicono che ho avuto contatti con lui, ma è falso e lui è un bugiardo. Quale calciatore non vorrebbe giocare per la propria Nazionale? Non si è mai rifiutato di essere una riserva, ma aveva solo chiesto di non essere a disposizione per il controllo antidoping. Un qualcosa di completamente diverso“.

