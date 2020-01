Juventus Udinese, Emre Can perchè non ha giocato in Coppa Italia?

Perchè Emre Can non è sceso in campo in Juventus Udinese 4-0 di Coppa Italia? Il centrocampista era dato titolare alla vigilia, cos’è successo?

Non è di certo il periodo migliore della carriera di Emre Can che, anche ieri sera, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella sfida di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale, Juventus Udinese, vinta dai bianconeri padroni di casa per 4-0.

Il centrocampista turco classe 1994, nonostante le parole di Fabio Paratici e quelle di Maurizio Sarri nelle scorse settimane, è ormai totalmente fuori dal progetto della Vecchia Signora e la dimostrazione è il fatto che, ieri sera, dopo circa una settimana in cui si pensava che il ragazzo fosse pronto per una maglia da titolare, non solo non è partito dall’inizio, ma non è nemmeno sceso in campo.

Al suo posto, e questo fatto la dice lunga, il tecnico toscano ha preferito concedere circa 20 minuti a Marko Pjaca, giocatore classe 1995 che, va detto, gioca in un ruolo diverso rispetto all’ex Bayer Leverkusen e Liverpool ma che, di fatto, non vede campo da oltre un anno a causa di numerosissimi infortuni piuttosto gravi.

La scelta di non dare spazio al nazionale tedesco da parte di Sarri rimane un mistero ma a lui non sembra importare poi molto. In conferenza stampa, infatti, il tecnico ha dichiarato apertamente che a lui delle vicende di calciomercato poco importa e che, avendo un solo cambio a disposizione, ha preferito far entrare il croato che ha così riassaporato il campo dopo tanta, tantissima sfortuna.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> LE PAGELLE DI JUVE UDINESE

Juventus Udinese, Emre Can perchè non ha giocato?

Pura e semplice scelta tecnica. Emre Can non trova spazio ormai da tantissime partite tra le fila della Juventus ed il motivo va ricercato semplicemente in una serie di scelte che, nonostante gli infortuni del centrocampo, non gli hanno mai dato ragione.

A gennaio non si muoverà, Paratici è stato chiaro, ma il ragazzo a lungo andare potrebbe stufarsi di questa situazione a tal punto da poter addirittura chiedere la rescissione con i bianconeri. Che cosa accadrà?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS UDINESE

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK