Pistocchi punzecchia Cristiano Ronaldo: «Senza di lui è Juve sarrista»

Il giornalista Maurizio Pistocchi non ha perso occasione per punzecchiare i bianconeri. Sostiene che talvolta si giochi meglio senza CR7.

E’ ancora il giornalista Maurizio Pistocchi ad alimentare il fuoco delle polemiche dopo il passaggio in Coppa Italia. La Juventus ha liquidato l’Udinese con un secco 4-0 senza lasciare scampo agli avversari, ma qualcosa che non ha convinto evidentemente c’è stato. Che cosa? Uno degli argomenti più cliccati degli ultimi mesi: l’utilità di Cristiano Ronaldo. Ledere Sua Maestà con siffatta facilità potrebbe essere controproducente, ma in molti sembrano non curarsene.

L’accusa di Pistocchi

Il giornalista Pistocchi, con un tweet, punta il dito contro Ronaldo. « 4 gol, 2 pali, una partita brillante, una Juventus corta in 30 metri, sempre equilibrata e ordinata, a tratti irresistibile. Gol spettacolare di Higuain, la miglior Juve degli ultimi due mesi, senza CR7. Questo dovrebbe far pensare». Se da un lato elogia Maurizio Sarri, dall’altro tira unua botta niente male al campione portoghese.

Il dibattito su Juve-Udinese

In molti sostengono che il match non possa essere considerato attendibile a causa della formazione dei friulani. Certo, era imbottita di seconde linee, ma pur sempre da calciatori di Serie A. La Juventus, dal canto suo, non si è intenerita ed ha tritato l’avversario come piace al suo allenatore. L’assenza di Cristiano Ronaldo, però, non ha portato benefici nonostante Pistocchi pensi il contrario.

Il futuro del tridente

La Juventus sta trovando sempre più unua sua dimensione con il 4-3-1-2, ma il primo amore non si scorda mai. Appena può Sarri rispolvera il 4-3-3 dando sfogo a Douglas Costa sulla fascia. Ronaldo può giocare ovunque: a sinistra o in mezzo. L’importante è che ci sia per buona pace (anche) di Pistocchi.

