Tonali alla Juve, Calciomercato: scatto decisivo di Paratici

Per Sandro Tonali arriva lo scatto decisivo della Juventus che sembra avere all’improvviso superato l’Inter nel calciomercato per arrivare a lui: le ultime.

E’ ormai una sfida totale non solo in campionato ma anche nel calciomercato tra Juventus ed Inter: Sandro Tonali, infatti, se lo stanno cercando di accaparrare moltissime squadre, dai bianconeri ai nerazzurri fino al Manchester United e molte altre. La pista estera per il regista del Brescia, però, sembra essersi decisamente raffreddata e, per questo motivo, ormai il duello è ridotto a due sole realtà: quella allenata da Maurizio Sarri e quella gestita da Antonio Conte.

Stando a quanto riporta Calciomercato.it, però, la Vecchia Signora sembra avere acquisito un vantaggio davvero notevole nei confronti della concorrenza nerazzurra: grande offerta importante in arrivo già a gennaio?

Tonali alla Juve, Calciomercato: offerta in arrivo

Per Sandro Tonali sono davvero tantissimi i club di fama internazionale che si stanno muovendo, ad iniziare da quelli esteri fino ad arrivare all’Inter ed alla Juventus che vorrebbero bloccare il centrocampista già nel giro della Nazionale per la prossima stagione.

Il presidente Cellino sembrerebbe essere pronto già a fare l’affare a gennaio mantenendolo tuttavia in Lombardia per altri sei mesi. A giugno, però, salvo clamorosi imprevisti, il ragazzo saluterà i biancoblu per trasferirsi altrove.

Dopo l’acquisto ufficiale di Kulusevski, quindi, la Vecchia Signora sembra essere pronta a salutare un altro, nuovo giovane davvero interessante per giugno: l’offerta di 40 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per strapparlo alla concorrenza ma, allo stesso tempo, se partirà l’asta come è probabile che sia le cifre sembrano essere destinate a salire di parecchio.

Staremo a vedere che cosa accadrà, intanto Tonali continua a far sognare non solo tutti i tifosi delle squadre che sono a lui interessate ma anche e soprattutto quelli che oggi si godono da vicino ogni sua giocata, ossia quelli del Brescia stesso. Ben consapevoli che a giugno sarà, con tutta probabilità, un lungo addio.

