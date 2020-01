Inter, poker di acquisti per contendere lo Scudetto alla Juventus

L’Inter ha concluso in questo calciomercato già quattro acquisti per cercare di soffiare lo Scudetto alla Juventus: i nerazzurri ce la possono fare?

E’ un’Inter a dir poco scatenata in questo calciomercato di gennaio, nel quale si appresta ad essere la regina assoluta. I nerazzurri di Antonio Conte stanno mettendo a segno, grazie alla genialità di Beppe Marotta, almeno tre colpi che sembrano poter dare finalmente la svolta alla stagione dei nerazzurri facendo loro compiere quel salto di qualità in grado di poter portare lo Scudetto: la Juventus deve davvero preoccuparsi o è ancora un passo avanti?

Nel frattempo la società di Suning ha chiuso per Ashley Young del Manchester United, con il ragazzo che era fino a poco tempo fa il capitano dei Red Devils di Solskjaer e che si è trasferito a Milano per 1,5 milioni di euro. Il ragazzo, sbarcato quest’oggi a Milano, rinforzerà il reparto arretrato ma all’occorrenza anche il centrocampo. A lasciargli il posto sarà Lazaro, che partirà in prestito per trovare spazio e ritrovare sé stesso dopo sei mesi deludenti in cui ha giocato poco senza convincere.

E’ molto vicino anche Olivier Giroud, attaccante del Chelsea per il quale Antonio Conte sembra avere un vero e proprio debole: sarà lui il vice-Lukaku che potrà far rifiatare finalmente il gigante belga. Il vero e proprio top player, però, è un altro.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, il Monza vicino ad un attaccante bianconero

Inter, poker di acquisti per lo Scudetto: la Juventus deve avere paura?

Il terzo acquisto è un top player ed è vicinissimo: stiamo parlando di Eriksen del Tottenham, vero e proprio oggetto del desiderio di mezza Europa con il contratto in scadenza a giugno 2020. Per lui i nerazzurri a sorpresa sembrano aver battuto la concorrenza: sembra ormai cosa fatta a titolo definitivo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Il quarto acquisto avrebbe dovuto essere Leonardo Spinazzola ma purtroppo l’ex Juve non ha passato le visite mediche con i nerazzurri e per questo motivo lo scambio con Politano è saltato. Poco male: Marotta ha già trovato il sostituto in Moses del Chelsea, che sembra arrivato ormai a fine corsa con i Blues.

Dopo questo presumibile poker di acquisti l’Inter può far tremare la Juventus? Difficile dirlo, soprattutto per il fatto che i bianconeri sono una formazione ben più rodata, che ha cambiato poco e soprattutto in estate. I cambiamenti, soprattutto nelle zone nevralgiche del campo, necessitano di tempo per far assimilare i dettami tattici ai neo arrivati i quali, seppur talentuosi, non hanno mai calcato i difficili campi di Serie A.

Il valore dei neo arrivati, inoltre, è comunque inferiore, almeno sulla carta, ai giocatori dei bianconeri: Ashley Young è a fine carriera e di certo non vale meno di Alex Sandro, così come Giroud non è agli stessi livelli di un Gonzalo Higuain, mente Paulo Dybala non ha nulla da invidiare ad Eriksen, anzi.

Insomma, l’Inter si è rafforzata? Sì, parecchio. I bianconeri devono tremare? Non esattamente.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> De Ligt, lo strip-tease mozzafiato della fidanzata Annekee

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK