Juventus Parma probabili formazioni: D’Aversa dovrà rinunciare a un giocatore fondamentale in vista della sfida con i bianconeri.

Mancano oramai poco meno di 48 ore a Juventus Parma, posticipo domenicale della 20esima giornata di Serie A. Un match molto atteso e fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. Gli emiliani di D’Aversa però dovranno fare i conti con un’assenza pesante. Di chi si tratta?

Juventus Parma probabili formazioni, assenza pesante tra gli emiliani

I ducali infatti andranno all’Allianz Stadium senza Gervinho. L’ivoriano si è bloccato in allenamento. Come evidenziato dal sito ufficiale del Parma, è stata evidenziata una zona fibrotica che risulta a rischio di recidiva. Quindi “l’atleta eseguirà un programma di riabilitazione differenziato per la prossima settimana e non sarà disponibile per la gara di domenica sera“.

Insomma, gli emiliani dovranno fare a meno di uno dei giocatori simbolo e più pericolosi in zona offensiva. D’Aversa potrebbe quindi affidarsi a Cornelius e al trio formato da Kulusevski, Kurtic e Kucka alle sue spalle. L’assenza dell’ex Roma però potrebbe pesare e non poco nella manovra d’attacco. La Juventus riuscirà ad approfittarne? Il campo darà le sue risposte e le sue sentenze. I gialloblu restano comunque un avversario da non prendere sotto gamba e da affrontare con le molle.

