Il futuro di Emre Can potrebbe essere ancora in bilico e tutto da decidere. Sul tedesco c’è infatti l’interesse di una squadra inglese.

Il futuro di Emre Can è probabilmente l’argomento più caldo di questo mese di gennaio. Risolte le grane Mandzukic e Perin, il tedesco è l’unico giocatore in casa Juventus a vivere una situazione difficile e complicata. L’addio nel calciomercato di gennaio appariva inevitabile, ma ora qualcosa potrebbe essere cambiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Emre Can verso la permanenza a Torino?

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: resta calda una pista inglese

Il centrocampista ex Liverpoool potrebbe restare alla Juventus ed essere reinserito nella lista per la Champions League. Il tutto è legato all’infortunio di Khedira, che ha creato una sorta di vera e propria emergenza a centrocampo. Insomma, la situazione sembrerebbe essersi risolta. O forse non del tutto.

Infatti su Emre Can, come rivelato e riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe l’interesse dell’Everton. A spingere per arrivare al giocatore teutonico sarebbe direttamente Carlo Ancelotti. E tra l’altro l’offerta degli inglesi potrebbe essere di quelle consistenti e irrinunciabili. La Juventus quindi potrebbe persino realizzare un’importante plusvalenza, visto che il calciatore è arrivato a parametro zero.

Calciomercato Juventus, l’Everton piomba su Emre Can

Si tratterebbe comunque di un’opportunità importante per il 26enne, che vorrebbe tornare a giocare con continuità per provare a conquistarsi la convocazione per i prossimi Europei. D’altronde la stima di Ancelotti nei suoi confronti è cosa ben nota. Già quando era al Napoli, il tecnico aveva messo il suo nome in cima alla lista dei desideri. Molto dovrebbe dipendere dalle intenzioni della dirigenza dell’Everton di accontentare il loro allenatore. In quel di Torino aspetterebbero solo l’offerta giusta.

In caso di partenza del tedesco però la Juventus potrebbe essere costretta a tornare sul mercato. Insomma, la sessione invernale di gennaio potrebbe assumere risvolti che sembravano improbabili. Ed è per questo che i prossimi giorni saranno senza alcun dubbio decisivi e fondamentali. L’asse con la Premier diventa sempre più caldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, rottura Pogba United

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK