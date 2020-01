Calciomercato Juventus, Pjaca può essere importante per Sarri

Calciomercato Juventus, Marko Pjaca è segnalato in uscita dopo l’infortunio. Adesso però potrebbe essere importante per Sarri: lo scenario per il croato.

Calciomercato Juventus, Marko Pjaca adesso potrebbe inaspettatamente rimanere tra le fila dei bianconeri anche nei prossimi sei mesi dal momento che potrebbe essere un elemento utile per la formazione di Maurizio Sarri, soprattutto se il ragazzo classe 1995 non riuscirà a trovare una sistemazione in prestito che gli permetta di trovare spazio con continuità in provincia.

In tal senso Cagliari e Parma, avversaria proprio questa sera dei bianconeri, erano davvero molto interessate a valorizzare il talentuoso quanto sfortunato croato ex Hajduk Spalato, il quale è stato vittima di due gravissimi infortuni nell’arco di tre anni che ne hanno limitato pesantemente non solo la crescita ma anche e soprattutto l’esplosione dal punto di vista calcistico.

Adesso emerge un nuovo possibile scenario per il ragazzo che, lo ricordiamo, già da qualche settimana si sta allenando con il resto del gruppo e che in Coppa Italia è pure riuscito a ritornare in campo per circa 15 minuti nella ripresa contro l’Udinese.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Juventus, Cristiano Ronaldo vince l’ennesimo premio

Calciomercato Juventus, Pjaca rimane? Lo scenario per Sarri

Sul talento di Marko Pjaca non c’è mai stata nessuna persona che ha mai avuto qualcosa da dire: al contrario, il ragazzo grazie alle sue accelerazioni formidabili ed al suo dribbling fulmineo è in grado di fare la differenza e saltare l’uomo in avanti.

Purtroppo, però, la sua carriera ha subito una brusca battuta d’arresto a causa di un fisico piuttosto fragile che non gli permette di stare tranquillo.

Maurizio Sarri, però, potrebbe concedergli una chance soprattutto se in attacco ci saranno in queste settimane, speriamo di no, degli infortuni come per esempio sta accadendo in difesa.

Douglas Costa, del resto, ha i muscoli di cristallo ed è spesso out: un sostituto come Pjaca sarebbe di assoluto livello.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Emre Can al Milan, Calciomercato Juventus: trattativa in fase avanzata

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK