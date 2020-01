Juventus Parma Streaming: come vedere la partita in diretta online

Come vedere Juventus Parma streaming: tutte le info utili per seguire il match in diretta tv e online gratis 100% legale. La danno su Sky o Dazn?

Questa sera alle ore 20:45 ci sarà Juventus Parma e moltissimi utenti, tifosi bianconeri e dei ducali, cercheranno un modo per vederla gratis su Internet 100% legale.

Una modalità per farlo c’è e si tratta di Sky Go, l’applicazione che permette di seguire gratuitamente su pc, tablet e smartphone ogni incontro della Vecchia Signora: basterà soltanto avere già sottoscritto in precedenza un abbonamento al satellite di Murdoch e questo servizio, su un solo dispositivo loggato, sarà fruibile gratuitamente ed in maniera assolutamente legale. Tutti gli altri, invece, saranno punibili con sanzioni dal momento che si tratta di pirateria a tutti gli effetti.

Per tutti i più “tradizionalisti” invece Juve Parma in diretta tv sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (202 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre). Il match non sarà trasmesso su altre emittenti in Italia, neanche su Dazn.

Juventus Parma streaming online: come vederla su Internet e in diretta tv?

Juventus Parma sarà una sfida davvero interessante dal momento che da una parte i bianconeri dovranno continuare a provare ad allungare sulla seconda, ossia l’Inter, ma allo stesso tempo cercare di rispondere ai grandi acquisti che i nerazzurri sono già riusciti a piazzare durante questa sessione di calciomercato: una vittoria convincente da parte della Vecchia Signora potrebbe essere un segnale del fatto che, nonostante la compagine di Antonio Conte si sia rafforzata, quella di Maurizio Sarri non ha paura di niente e di nessuno.

Non sarà però così semplice, dal momento che i ducali stanno disputando un’ottima stagione e stanno mettendo in mostra una rosa davvero interessante con profili di eccellenza, Kulusevski su tutti, già acquistato proprio dai bianconeri per la prossima stagione.

