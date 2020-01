Lecce Inter streaming online su Internet: come vedere la partita dei nerazzurri in diretta tv e tutte le info utili su dove guardare il match dei nerazzurri.

Gli uomini di Antonio Conte saranno impegnati questo pomeriggio in un campo che, sulla carta, risulta essere più ostico di quello che può sembrare: il Lecce, infatti, tra le mura amiche è un avversario che si chiude molto e lascia pochi spazi, motivo per il quale l’Inter dovrà cercare di aprire il campo con gli esterni puntando tutto sull’alzare i ritmi e giocare alti, sperando di trovare impreparata la retroguardia avversaria.

Lecce Inter sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251 sempre del satellite di Murdoch). Lecce Inter in streaming live su Internet sarà visibile solo per gli abbonati alla pay-tv satellitare di Murdoch su Sky Go, il servizio che permette di seguire su pc, tablet, smartphone e dispositivi mobili tutte le gare di Serie A come questa semplicemente collegando tramite il proprio account ad un solo dispositivo.

Lecce Inter streaming online: diretta tv Sky o Dazn?

Allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare gli uomini di Liverani proveranno a fare la partita della vita, il match dell’anno anche se quelli di Antonio Conte non solo si sono rafforzati nelle ultime ore di calciomercato portando alla Pinetina elementi importanti con Ashley Young ed Eriksen, ma anche e soprattutto non vorranno perdere terreno dalla Juventus, che è distante in classifica soltanto 2 punti.

In caso di vittoria e contestuale passo falso dei bianconeri ci potrebbe essere il nuovo sorpasso del tanto amato quanto odiato ex allenatore salentino, che vivrà un vero e proprio derby tornando a casa.

