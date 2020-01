Maurizio Sarri ha commentato nell’immediato post partita Juventus Parma: ecco le parole dell’allenatore dei bianconeri dopo la vittoria.

Una vittoria tanto importante quanto sofferta. La Juventus supera il Parma 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. I bianconeri volano così a +4 sull’Inter, fermata sul pareggio dal Lecce nel pomeriggio. Insomma, un successo a dir poco importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Parma, le parole di Cristiano Ronaldo nel post partita

Sarri, Juventus Parma: “Ecco perché possiamo fare meglio”

A commentare il match nel post partita è stato Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Stasera abbiamo fatto una partita meno pulita del solito. Vedo comunque una squadra in crescita, anche se oggi abbiamo avuto il demerito di non chiuderla. Questo ci ha portato un po’ di sofferenza nel finale”. Il tecnico dei piemontesi ha poi sottolineato come questa Juventus possa ancora crescere: “Possiamo far meglio a livello di intensità mentale, ma anche nella gestione di alcuni momenti della gara. Preferisco prendere un gol in contropiede piuttosto che palleggiare in area di rigore“.

Due battute anche sulle prestazioni di alcuni singoli: “L’unico problema di Rabiot è che in questo momento sta giocando a destra, ma per il resto lui può starci tranquillamente in un rombo. Ramsey faceva spesso il trequartista all’Arsenal. Sono due ragazzi che vengono da un altro mondo, non si sono allenati tantissimo, ma mi sembrano in crescita“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Parma, ecco gli highlights

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK