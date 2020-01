Video Gol Cristiano Ronaldo: ancora CR7 a far gioire il popolo bianconero. Il lusitano riporta i padroni di casa in vantaggio. Clicca qui per vedere la rete.

Ancora Cristiano Ronaldo. In Juventus Parma i bianconeri si stanno aggrappando alla loro stella. I ducali, dopo il vantaggio a fine primo tempo del lusitano, hanno trovato il pari in avvio di ripresa con Cornelius. Ma a colpire, come una sentenza, è stato ancora CR7.

Video Gol Cristiano Ronaldo: ancora CR7

Protagonista in questo caso è stato anche Paulo Dybala. L’argentino è entrato in area di rigore sul lato destro, per poi mettere al centro per Ronaldo, che ha anticipato l’avversario e ha realizzato la sua doppietta. Juventus di nuovo avanti.

