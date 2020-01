Sandro Tonali alla Juventus è un affare che potrebbe andare in porto tra qualche mese: Fabio Paratici ha incontrato il Brescia, i dettagli dell’affare.

Prosegue senza sosta la linea verde stanziata dalla Juventus ormai da qualche tempo: l’obiettivo di calciomercato da parte del CFO Fabio Paratici è quello di ringiovanire una rosa la cui carta d’identità, soprattutto in alcuni reparti, inizia ad essere un po’ ingiallita. E’ proprio in quest’ottica che si registrano passi avanti molto importanti per Sandro Tonali del Brescia.

Il regista di Lodi classe 2000 è autore di un’annata importante alla sua prima stagione di Serie A, confermando di fatto tutto quello che di buono aveva fatto vedere l’anno scorso in cadetteria.

I bianconeri, così come molte altre squadre, lo stanno seguendo da vicino: la Vecchia Signora vuole portarlo a Torino a tutti i costi e, per questo, nonostante abbia già speso parecchio per Kulusevski del Parma, è pronta a fare un investimento anche per il giovane centrocampista nel giro della Nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: Paratici incontra il Brescia

Le cifre del possibile affare di calciomercato che porterebbe Sandro Tonali dal Brescia alla Juventus sarebbero davvero importanti, secondo quanto riportato da calciomercato.it. Si parla, infatti, di qualcosa che oscilla tra i 50 ed i 55 milioni di euro.

Si tratterebbe di un investimento davvero importante ed a lungo termine per la società di Corso Galileo Ferraris che, nel frattempo, non smette di seguire anche Paul Pogba, ormai in definitiva rotta di collisione con il Manchester United.

Sono proprio loro due, in aggiunta a Kulusevski, i rinforzi che sono stati individuati per l’anno prossimo, nella speranza che tutto possa andare in porto.

Bisognerà, tuttavia, capire anche come la Juve si muoverà nel mercato in uscita dal momento che, tutte queste operazioni, qualora non partisse nessuno, sarebbero economicamente e tecnicamente insostenibili.

