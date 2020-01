Allegri è ancora in cerca di una panchina. In Francia però sono sicuri che il suo futuro sarà al Paris Saint-Germain: ecco i dettagli.

Una pausa che sta durando davvero un bel po’ di tempo. Massimiliano Allegri, dopo l’addio alla Juventus, è ancora in attesa di una squadra e di una sistemazione. Un toto panchina che per il livornese non sembra volersi fermare. Tutto però potrebbe essere rinviato alla prossima stagione, quando il buon Max potrebbe abbracciare un nuovo e interessante progetto.

Allegri al Psg, Calciomercato: livornese prima scelta

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il futuro di Allegri dovrebbe essere al Paris Saint-Germain, che già starebbe pensando al dopo Tuchel. Tutti i dubbi però saranno sciolti quest’estate. Sull’ex Juventus ci sarebbe anche l’interesse di alcune squadre di Premier League. D’altronde l’Inghilterra ha sempre esercitato un certo fascino sul 52enne.

Attenzione anche alla possibilità Barcellona. i catalani sono alla ricerca di un nome forte per la prossima stagione. Insomma, le soluzioni non sembrano mancare. Non resta che decidere e rimettersi in corsa e in sella dopo un lungo periodo di riposo. Il buon Max vuole risedersi su una panchina importante e di livello. E tornare a vincere.

