Calciomercato Juventus: l’asse con il Barcellona sembra raffreddarsi definitivamente. Salta uno scambio tra le due società?

L’asse tra Juventus e Barcellona sembrava essere destinato a diventare uno dei più caldi di questo calciomercato di gennaio, che sta ormai entrando nel suo rush finale. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Spagna, tutto però potrebbe incredibilmente raffreddarsi.

Calciomercato Juventus, salta uno scambio con il Barcellona?

Il riferimento ovviamente è al tanto chiacchierato e discusso scambio Bernardeschi Rakitic. Come rivelato e riportato da ‘Mundo Deportivo’ però l’idea difficilmente dovrebbe trasformarsi in un qualcosa di concreto. Il croato no dovrebbe muoversi dalla Catalogna, perché il nuovo allenatore Quique Setien sembrerebbe voler puntare su di lui e dargli fiducia.

Per di più il noto media spagnolo ha sottolineato, citando fonti vicine al giocatore, che non ci sarebbero mai stati contatti tra il giocatore e la Juventus. Il 31enne tra l’altro era stato anche accostato al Psg, ma il suo futuro, quantomeno al momento, dovrebbe essere ancora in maglia blaugrana. Insomma, difficilmente questa sessione invernale riserverà sorprese e colpi di coda sull’asse Torino Barcellona. E chissà se tutto sarà rinviato alle prossime estate, quando programmi e strategie potrebbe essere ben differenti.

