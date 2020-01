Cristiano Ronaldo il più grande di tutti? Fa discutere il titolo della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ha posto il quesito se Cristiano Ronaldo sia il centravanti più forte degli ultimi 20 anni di Serie A. Scatenati gli hater della Juve

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha dedicato la prima pagina a Cristiano Ronaldo. I giornalisti della rosea hanno analizzato il fantastico rendimento di CR7 nelle ultime partite. Lo hanno fatto ponendosi delle domande, di cui una su tutte. Prendendo a paragone fantastici centravanti del passato, hanno proposto il quesito: “E’ il più grande di tutti?”. Il web, specialmente gli haters della Juventus, si sono scatenati.

LEGGIA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Tottenham su Bernardeschi?

Cristiano Ronaldo e il giudizio dei tifosi

Ciò che la gente nei commenti social ha imputato alla Gazzetta è il metro di giudizio utilizzato per redigere l’articolo. Prendere come termini di paragone campioni come Del Piero, Ronaldo il Fenomeno, Trezeguet e Shevchenko sarebbe riduttivo. Se non altro per una questione temporale. Da una parte ci sarebbero appena 18 mesi di militanza in Serie A, dall’altra diverse stagioni all’attivo.

LEGGI ANCHE >>> Impazza il mercato della Juventus, scambio all’orizzonte

I commenti dei lettori

Sull’argomento Cristiano Ronaldo ecco alcuni commenti più interessanti. «Io parto da un semplice presupposto – dice Giuseppe – Alla gazzetta interessa vendere. Sanno benissimo, come lo sappiamo tutti, che la maggior parte degli italiani tifa Juve. Di conseguenza articoli appetibili alla maggior parte degli italiani, cioè agli juventini. Semplice. Inutile dannarsi». Lo juventino Marco va oltre. « Sono due anni che è in bianonero, trovo ridicolo fare paragoni con le immagini che avete messo». Per Mauro nessun dubbio: «Ronaldo, il fenomeno, era il più grande, gli infortuni lo hanno martellato!».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK