Emre Can al Psg, Calciomercato Juventus: arriva l’offerta?

Arriva l’offerta per Emre Can al Psg: il calciomercato Juventus in uscita si infiamma. Sembrerebbe essere arrivata l’offerta per i francesi?

Emre Can è l’oggetto del desiderio di moltissime squadre ed il calciomercato Juventus impazza: oltre all’Inter, infatti, nelle ultime ore sembra essere ritornato prepotentemente in auge il Psg che sembra essere pronto a presentare un’offerta importante.

Il centrocampista classe 1994 ex Liverpool, infatti, è ormai lontano anni luce dal progetto di Maurizio Sarri il quale anche in conferenza stampa sembra essere stato molto chiaro: le sue sono scelte tecniche.

Questo è il motivo per il quale il ragazzo non sta giocando ma, allo stesso tempo, non può partire: Fabio Paratici in tal senso è stato molto chiaro.

Emre Can al Psg, Calciomercato Juventus: Inter beffata?

Nonostante le numerose offerte ricevute, infatti, il ragazzo non partirà dal momento che il calciomercato Juventus in uscita è chiuso con la cessione di Mattia Perin al Genoa in prestito.

Niente Psg per Emre Can, quindi, né tanto meno l’Inter che nelle ultime ore sembrerebbe essersi fatta sotto, con Beppe Marotta che stravede per il nazionale tedesco avendolo già portato tra le fila dei bianconeri qualche anno fa.

In questo momento, però, il ragazzo sta vivendo una vera e propria “prigione dorata”: è legato da un contratto ancora piuttosto lungo con i bianconeri, che gli garantiscono un ottimo stipendio, ma allo stesso tempo non è felice dal momento che, da quando è arrivata l’esclusione dalla lista Champions, tutto sembra essere andato storto ed il minutaggio è stato davvero risicato.

Un addio a giugno sembra essere a dir poco scontato, ma in questa sessione invernale di mercato il ragazzo, salvo clamorosi colpi di scena ed offerte inaspettate, non si muoverà da Torino.

