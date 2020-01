Calciomercato Juventus, Pogba in bianconero? Paratici medita l’assalto decisivo per riportare a Torino il “Polpo”

Il sogno di mercato della Juventus ha un nome e un cognome: Paul Pogba. L’attuale centrocampista del Manchester United non sta vivendo di certo una delle sue migliori stagioni con la maglia dei Red Devils, condita da tanti infortuni e prestazioni deludenti, ragion per cui non è da trascurare l’ipotesi di un suo addio in estate. Tra i club alla finestra c’è sicuramente la Juventus, pronta a giocarsi le sue carte, anche grazie agli ottimi rapporti intrattenuti negli ultimi anni con il manager del transalpino, Mino Raiola.

Calciomercato, Pogba alla Juventus: si fa in estate?

Come rivelato da Dybala, tutto l’ambiente bianconero farebbe carte false pur di riabbracciare il figlio prodigo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve sarebbe in cima alla lista dei desideri del francese. Non sarà facile comunque portare a termine questa trattativa: lo United chiede per Pogba non meno di 140 milioni di euro e non intende assolutamente fare sconti. Paratici sta cominciando a tessere la ragnatela, anche perchè tra un anno e mezzo Pogba andrà in scadenza di contratto con i Red Devils e potrebbe dunque liberarsi a zero. Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, mal la Juve è convinta di poter giocarsi le sue carte per il grande ritorno del francese sotto la Mole.

