Juventus Roma non sarà una partita come tutte le altre per Federico Bernardeschi: da questo match infatti si deciderà buona parte del suo futuro.

Sarà una partita a dir poco decisiva Juventus Roma per il futuro di Federico Bernardeschi. Il trequartista classe 1994, dopo un inizio di stagione convincente, non solo ha vissuto una fase calante in termini di prestazioni e condizione fisica, ma non ha proprio più trovato spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri che al suo posto gli ha preferito i vari Ramsey, Douglas Costa ed Higuain (con quest’ultimo formando un vero e proprio tridente delle meraviglie insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo).

Questo match di Coppa Italia, valido per i quarti di finale, potrebbe fare da spartiacque per la sua stagione: se troverà spazio significa che, al netto delle parole di Sarri in conferenza stampa di ieri che hanno voluto far calmare le voci sul giocatore, il ragazzo è ancora parte del progetto.

In caso contrario, invece, a gennaio potrebbe anche esserci un addio anticipato di circa sei mesi sulle tabelle di marcia. Partirà titolare oppure no?

Juventus Roma per Bernardeschi sarà importante: si decide il suo futuro

Al momento, secondo quanto riporta calciomercato.com, Federico Bernardeschi non è considerato tra gli 22 titolari che scenderanno in campo in Juventus Roma: al suo posto, nel tridente, il tecnico dei bianconeri sembra preferirgli Douglas Costa che ha necessariamente bisogno di trovare minuti e spazio per ritrovare la migliore condizione fisica.

Per l’ex fenomeno della Fiorentina, quindi, se così fosse, staremo a vedere se ci sarà spazio a partita in corso anche se nell’ultimo mese il ragazzo non ha giocato nemmeno un minuto.

