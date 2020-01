Serie A, si cambia? Calendario sempre più spezzatino

La serie A potrebbe avere presto una novità. Dal 2021 infatti si pensa ad un calendario ancor più spezzatino.

Seguire il campionato di serie A per chi non è davvero un appassionato è abbastanza complicato, visto il calendario spezzatino che hanno le partite in programma. Eppure a partire dalla prossima stagione le cose potrebbero ancora cambiare.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Juventus, bianconeri fuori dalla corsa per un talento dello United

I diritti tv sono una fonte importante per i club e dal 2021 si pensa ad inserire un’altra partita al sabato alle ore 15. In quella fascia oraria dunque le sfide in programma diventerebbero due. Al contrario le partite domenicali del pomeriggio, che oggi sono 3, diventerebbero due, lasciando invariate le altre fasce orarie.

Serie A, Dal Pino apre ai cambiamenti

Di questo ha parlato nei giorni scorsi anche il presidente Paolo Dal Pino, da poco a capo della Lega Serie A. “La vicenda sarà oggetto di discussione. Io sono sensibile a questo tema perché dobbiamo pensare a chi guarda il nostro calcio non solo nel nostro Paese: abbiamo potenzialità gigantesche che non possiamo andare a sviluppare se non ragioniamo con questa flessibilità” ha detto il presidente.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK