Tonali alla Juventus, Calciomercato: la mossa per anticipare l’Inter

La Juventus prova ad anticipare l’Inter e si muove per le vie del calciomercato con Paratici ed i suoi collaboratori: la mossa decisiva del dirigente.

E’ ormai pressing totale per Sandro Tonali alla Juventus: il giocatore del Brescia, infatti, salvo clamorosi colpi di scena rimarrà anche a gennaio tra le fila delle rondinelle, ma è proprio in questa sessione di calciomercato invernale che si porranno le basi del suo futuro da giugno in poi.

Fabio Paratici, CFO dei bianconeri, vorrebbe però accelerare i tempi e, secondo quanto riporta Tuttosport, dopo aver chiuso per Kulusevski, presentare un’offerta importante per l’estate al club lombardo.

L’obiettivo è uno solo: evitare delle vere e proprie aste milionarie che sembrano proprio partire per lui, con l’Inter su tutti che vorrebbe accaparrarselo per poi consegnarlo l’anno prossimo ad Antonio Conte, che lo accoglierebbe a braccia aperte.

La Vecchia Signora ha chiaramente un vantaggio rispetto a tutti gli altri club concorrenti, che è quello di avere un canale preferenziale forti del legame e dell’accordo tra galantuomini con Cellino, tuttavia sappiamo come nel calciomercato, così come nella vita, le dinamiche cambiano molto in fretta ed il rischio è quello di venire beffati dal club che si presenterà alla corte del presidente bresciano con un’offerta monstre, sbaragliando la concorrenza.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: Inter in agguato

L’Inter nel frattempo rimane leggermente defilata, con Beppe Marotta che vuole aspettare il momento giusto per affondare il colpo qualora si dovesse aprire uno spiraglio importante.

I nerazzurri per la Juventus sono un pericolo costante sotto questo punto di vista, data l’esperienza del suo uomo mercato più importante che Paratici conosce bene essendo stato per anni il suo maestro.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma una cosa è certa: la società di Corso Galileo Ferraris, dopo l’acquisto di Kulusevski, non può permettersi in questo momento di spendere altri milioni subito ma, al contrario, a giugno ci saranno delle uscite ed allora tutto diventerà più semplice.

