Video Gol Bentancur Juventus Roma: il raddoppio dell’uruguaiano all’Allianz Stadium. Primo gol stagionale per il centrocampista. Clicca qui per rivedere la rete.

Juventus scatenata all’Allianz Stadium contro la Roma. Dopo che Cristiano Ronaldo ha sbloccato il risultato, per i bianconeri la partita sembra essere tutta in discesa. Ed ecco che infatti è arrivato il raddoppio firmato da Rodrigo Bentancur.

Video Gol Bentancur Juventus Roma: il raddoppio dell’uruguaiano

L’uruguaiano ha sfruttato alla perfezione un’altra azione corale dei bianconeri. Perfetto e delizioso il cross basso su Douglas Costa, su cui il centrocampista è stato bravo e lesto nel liberarsi in area di rigore, per poi battere un incolpevole Pau Lopez. E la sua esultanza, piena di carica e di gioia, è l’emblema di questa partita, che ora sembra esser stata messa in ghiaccio. La Vecchia Signora è sul 2-0.

