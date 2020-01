Video Gol Bonucci Juventus Roma: arriva il tris firmato dal difensore centrale di bianconeri. Primo tempo a senso unico allo Stadium. Clicca qui per rivedere la rete.

La Juventus è assolutamente padrona del campo nella sfida contro la Roma. Nel finale del primo tempo è infatti arrivato il terzo gol della squadra bianconera, firmato da Leonardo Bonucci. Giallorossi annichiliti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> Juventus Roma, ecco il gol di Bentancur

Video Gol Bonucci Juventus Roma: arriva il tris

La terza rete è arrivata su calcio piazzato: angolo battuto da Pjanic e rifinito molto bene da Douglas Costa, che ha messo un cross al centro e ha trovato il colpo di testa del difensore centrale. Uno stacco perfetto e imperioso, che ha centrato la porta, gonfiando ancora una volta la rete. Gol che è stato anche convalidato dal Var, consultato per un probabile fuorigioco. Ed è 3-0 a fine primo tempo. Partita ora davvero in ghiaccio e in cassaforte. A meno di clamorosi colpi di scena.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK