Video Gol Cristiano Ronaldo Juventus Roma: allo Stadium la sblocca ancora una volta il fuoriclasse portoghese con una grande giocata. Clicca qui per rivedere la rete.

Sono serviti 24 minuti alla Juventus per vincere le resistenze della Roma e sbloccare il match dell’Allianz Stadium. A pensarci è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha completato un azione corale dei bianconeri, ma c’ha messo del suo con la sua classe.

Video Gol Cristiano Ronaldo Juventus Roma: la sblocca CR7

I padroni di casa hanno recuperato il pallone e sono ripartite in velocità e in scioltezza. CR7 ha preso palla e si è involato verso l’area di rigore. Una volta entrato, defilato sulla sinistra, ha fatto partire un diagonale chirurgico e preciso, che è andato a infilarsi nell’angolo più lontano. Ronaldo illumina ancora una volta. La Vecchia Signora è in vantaggio.

