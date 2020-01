Emre Can alla Fiorentina, calciomercato Juventus: Telelombardia svela il futuro del centrocampista tedesco

Uno dei nomi caldi di questa sessione invernale di calciomercato è sicuramente quello di Emre Can. Il centrocampista tedesco, infatti, finito ai margini delle rotazioni di Maurizio Sarri, avrebbe tutta l’intenzione di lasciare i colori bianconeri e di cambiare aria. Tante le squadre su Can: il Borussia Dortmund sembrerebbe la squadra più attiva per arrivare al tedesco, avendo messo sul piatto un’offerta di circa 20 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, sembrerebbe essersi mossa con decisione anche la Fiorentina, alla ricerca di un tassello per migliorare qualitativamente la rosa a disposizione di mister Iachini.

Emre Can alla Fiorentina, calciomercato: la risposta del mediano

Secondo quanto riferito dall’emittente Telelombardia, infatti, il ds gigliato Pradè avrebbe effettuato un sondaggio concreto per portare a Firenze il mediano. Tuttavia, la risposta di Can, al momento, sarebbe stata un secco “no”. Le prossime ore saranno decisive per cercare di sbrogliare la trattativa, fermo restando che i Viola starebbero monitorando da molto vicino anche la situazione relativa a Rodrigo De Paul. Al momento, quindi, Emre Can-Fiorentina è una trattativa molto distante da una fumata bianca; staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi.

Per avere notizia su tutti i movimenti di calciomercato, clicca qui->

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK