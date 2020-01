Danilo, la sfortuna perseguita il terzino della Juventus. La nota del club

Danilo durante Juventus-Roma di Coppa Italia è stato costretto al cambio per un infortunio muscolare. Ecco cosa è emerso dagli accertamenti odierni.

L’avventura di Danilo alla Juventus non è stata baciata dalla fortuna. Una serie di infortuni di natura fisica ne hanno compromesso la stagione e chiaramente anche il rendimento. Il terzino brasiliano è stato costretto, anche durante la gara con la Roma, a lasciare anzitempo il campo. E’ stato sostituito da Cuadrado che ha disputato una buona gara nonostante l’influenza.

Danilo, il comunicato del club

Questa mattina il calciatore bianconero si è sottoposto agli accertamenti di rito. Juventus-Roma di Coppa Italia per lui è risultata fatale. «Danilo questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical -si legge nella nota del club -. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero». Insomma, salterà sicuramente tre partite di campionato e l’andata della semifinale di Coppa.

Emergenza terzini alla Juventus

Si tratta pertanto di un problema non di poco conto per la compagine di Maurizio Sarri. A Napoli si troveranno in vera e propria emergenza nel reparto dei terzini. Sarà fuori infatti anche De Sciglio, oltre ai difensori centrali Chiellini e Demiral. Occhio anche a Cuadrado che è in diffida e che con un cartellino giallo sarà squalificato. Il tecnico ha evidenziato come all’occorrenza possa essere adattato Matuidi nel ruolo di terzino sinistro. Questo perché pure Alex Sandro non è al top.

