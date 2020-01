Emre Can lascia la Juventus già a gennaio? Dalle ultimissime news di calciomercato sembra essere pronta una vera e propria asta per il centrocampista.

Emre Can sembra essere ormai pronto a dire il definitivo addio alla Juventus. Il centrocampista classe 1994 ormai è totalmente fuori dai progetti dei bianconeri di Maurizio Sarri: la prova definitiva, se ancora ce ne fosse stato bisogno, è stata la partita di ieri sera in Coppa Italia contro la Roma, in cui il ragazzo non ha giocato nemmeno un minuto.

Nonostante le parole di facciata del tecnico bianconero, che considerano il ragazzo nazionale tedesco come tutti gli altri a sua disposizione, la realtà dei fatti è ben diversa: il ragazzo ex Liverpool vuole a tutti i costi cambiare aria, trasferirsi altrove.

In tal senso sembrano essersi intensificati i rapporti con Borussia Dortmund ed Everton, due club davvero molto interessati alle qualità del ragazzo escluso in estate dalla lista Champions: asta in arrivo per lui? La società di Corso Galileo Ferraris ci spera.

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: Borussia Dortmund o Everton?

Emre Can al Borussia Dortmund o all’Everton? Il giocatore, secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, preferirebbe tornare in Bundesliga dove si era già messo in mostra con la maglia del Bayer Leverkusen.

Allo stesso tempo, però, non disdegnerebbe affatto un ritorno in Premier League, con la compagine di Carlo Ancelotti (in cui milita anche il suo ex compagno di squadra Moise Kean) che lo accoglierebbe a braccia aperte.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore e se, soprattutto, si apriranno nuovi spiragli, nuove opportunità di calciomercato per lui, che ormai sembra aver finito i giorni a Torino.

