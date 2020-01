E’ vera e propria emergenza in difesa per la Juventus: Maurizio Sarri deve fare i conti con una penuria disarmante di terzini. L’allarme è scattato.4

E’ emergenza totale in difesa per Maurizio Sarri dopo Juventus Roma di Coppa Italia giocata ieri sera: nel quarto di finale della competizione, in cui i bianconeri sono riusciti a passare il turno accedendo alle semifinali, c’è stato un nuovo e preoccupante stop per Danilo.

Il terzino brasiliano ex Manchester City infatti è uscito nel corso del primo tempo a causa di un problema muscolare ed al suo posto è entrato Juan Manuel Cuadrado, un altro elemento della rosa bianconera che non stava benissimo a causa di qualche linea di febbre patita nei giorni scorsi.

Questi due giocatori si vanno ad aggiungere a Mattia De Sciglio, che sarà out ancora per qualche tempo e che limita seriamente le scelte del tecnico toscano per quanto concerne gli esterni bassi di difesa: bisognerà necessariamente correre ai ripari, magari con qualche intervento sul mercato?

Juventus, emergenza difesa: gli infortuni dimezzano la squadra

Se per Danilo lo stop sarà presumibilmente di qualche settimana, per Cuadrado sarà necessaria, per fortuna, soltanto un po’ di precauzione: purtroppo, però, difficilmente il ragazzo potrà riposare dal momento che domenica ci sarà la sfida contro il Napoli che darà necessariamente del filo da torcere ai bianconeri.

Non se la passa di certo meglio Alex Sandro, che ha fatto un vero e proprio recupero lampo dal suo acciacco e ieri sera è già sceso in campo per la sorpresa di tutto i tifosi.

In caso di ulteriore assenza, allora, la soluzione potrebbe essere quella di abbassare Blaise Matuidi sulla linea della retroguardia, a sinistra, dove potrebbe far rifiatare il brasiliano ex Porto.

Sulla destra, invece, in caso di assenza di Cuadrado, le soluzioni sono due: la prima è quella di provare Bernardeschi più basso, mentre la seconda potrebbe essere un cambio di modulo ed il ritorno al 3-5-2.

Anche in questo caso, però, ci sarebbe un problema con i centrali: in caso di infortunio, infatti, non ci sarebbe nessun’altra alternativa.

