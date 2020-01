Paul Pogba e la Juventus, un ritorno di fiamma che sarà orchestrato dal potente Mino Raiola, l’agente del ragazzo: le parole dell’agente sul ragazzo.

E’ un Mino Raiola a 360 gradi quello che ha parlato ieri sera a Sky Sport News spiegando nei dettagli la situazione di uno dei suoi assistiti maggiormente al centro delle trattative di calciomercato degli ultime tempi: stiamo parlando di Paul Pogba.

La Juventus, non è un mistero, ormai da tempo sogna un ritorno del francese a Torino alla corte di Maurizio Sarri: già in estate i bianconeri hanno provato a riportarlo a casa, ma non ce n’è stata l’occasione.

Adesso, però, qualcosa sta cambiando. Il ragazzo continua a non giocare alla corte di Solskjaer a causa di un infortunio ed il potente procuratore ha voluto spiegare come stanno realmente le cose: l’italo-olandese, infatti, ha dichiarato che il campione del mondo non è felice ai Red Devils, così come tutti i giocatori che non hanno la possibilità di scendere in campo in quanto infortunati.

Allo stesso tempo, però, arriva anche una frecciata piuttosto forte al Manchester United: l’accusa, nemmeno troppo velata, fa già discutere.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: Raiola e la frecciata al Manchester United

L’attacco di Mino Raiola al Manchester United è servito: l’agente di Pogba ha infatti aggiunto che entrambe le parti sono consapevoli del fatto che né il ragazzo né tanto meno i Red Devils hanno rispettato, in termini di risultati, le sue ambizioni, ossia vincere trofei importanti.

L’appuntamento, quindi, viene rimandato a quest’estate: bisognerà infatti capire se ci sarà ancora la voglia di proseguire, sia da una parte sia dall’altra, un rapporto che al momento appare logoro e ormai arrivato alla sua fine naturale.

La Juventus tutto questo lo sa bene e prova a muovere le sue pedine, a giocare le proprie carte. Paratici lo aspetta.

