Calciomercato Juve, Paratici lascia andare un giovane sotto controllo

Calciomercato Juve, Fabio Paratici sembra aver deciso di lasciar partire un ragazzo sul quale i bianconeri avevano un diritto di recompra: la situazione.

La Juventus ormai da tempo ha messo le mani su tantissimi giovani di belle speranze che, però, per un motivo o per l’altro, vengono spediti in giro per tutta Italia in prestito, oppure talvolta ceduti.

E’ il caso di Rolando Mandragora, centrocampista classe 1997 dell’Udinese che si sta ritagliando uno spazio importante tra le fila dei friulani dopo anni difficili in cui ha fatto molta fatica anche a causa di gravi problemi fisici.

Il ragazzo è finito nel mirino della Roma che starebbe cercando un sostituto di Diawara ed il ragazzo ed nazionale Under 21 dell’Italia sarebbe l’ideale. Bisognerà, però, convincere i bianconeri: ecco perchè.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, Bernardeschi al Barcellona: nuovi dettagli

Calciomercato Juve, Mandragora alla Roma: Paratici ci pensa

Il motivo dietro questo convincimento da parte dei giallorossi della Vecchia Signora, secondo quanto riporta Calciomercato.it, va ricercato nel fatto che la Juve detiene ancora un diritto di recompra fissato a 26 milioni di euro.

Per questo motivo l’Udinese, prima di cedere a titolo definitivo altrove il ragazzo, deve chiedere il “permesso” alla società di Corso Galileo Ferraris la quale, va detto, non dovrebbe creare particolari problemi nel lasciar partire il ragazzo.

Una soluzione per accontentare tutti e non creare particolari problemi potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ma non è ancora del tutto deciso.

Staremo a vedere che cosa accadrà e se Mandragora riuscirà o meno a trasferirsi alla Roma, arrivando così nuovamente, dopo qualche anno e con più esperienza alle spalle, in un altro top club italiano.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus: asse caldo con il Barcellona, ecco perché

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK