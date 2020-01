Calciomercato Juventus, l’affare Federico Bernardeschi-Barcellona a che punto è? Emergono nuovi dettagli sulla vicenda, le ultimissime news.

Federico Bernardeschi anche contro il Napoli, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe partire dalla panchina. La Juventus sembra ormai non credere più in lui e, stando alle ultime news, il Barcellona si starebbe sempre più convincendo che possa essere proprio lui la più grande occasione di calciomercato dell’inverno.

Il ragazzo, allo stesso tempo, sta sempre più seriamente prendendo in considerazione la possibilità di trasferirsi altrove, tra le fila dei blaugrana, i quali hanno un asso nella manica da giocare: stiamo parlando di Ivan Rakitic.

Il centrocampista, non è un mistero, piace moltissimo sia al CFO dei bianconeri Paratici sia a Maurizio Sarri, i quali sarebbero pronti a sacrificare il trequartista ex Fiorentina, ma alle giuste cifre.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi al Barcellona: emergono nuovi dettagli

Secondo quanto riportato da Goal.com, il Barça avrebbe già fatto pervenire alla Juventus un’offerta allettante per arrivare a Bernardeschi: il cartellino di Ivan Rakitic più 10 milioni di euro. I bianconeri, però, hanno risposto con un secco no: la parte variabile è troppo bassa visto e considerato il talento del ragazzo ex Fiorentina e, soprattutto, la differenza d’età che intercorre tra i due.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma una cosa è certa: lo spazio per Berna tra le fila della Vecchia Signora, da più di un mese a questa parte, è sostanzialmente zero.

Il ragazzo, anche con il cambio di modulo, è stato definitivamente superato nelle gerarchie da Douglas Costa e Ramsey sia per quanto riguarda la trequarti nel caso si scenda in campo con il 4-3-1-2 sia tra le fila degli esterni nel caso in cui ci sia il tridente. Insomma, il suo tempo alla Juve sembra ormai finito.

