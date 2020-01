Cristiano Ronaldo è davvero un atleta a 360 gradi. Ma qual è il più grande segreto del fuoriclasse portoghese? Ecco la risposta.

Un grandissimo atleta. Non esiste probabilmente un modo migliore per descrivere Cristiano Ronaldo. Questa stagione però il fuoriclasse portoghese ha avuto un problema fisico che ne ha rallentato il rendimento. Il tutto è perfettamente spiegato dallo zero alla voce gol segnati nel mese di novembre. Un qualcosa che raramente è successo a CR7. Da dicembre però tutto è ripartito.

Cristiano Ronaldo, ecco qual è il suo segreto

Le 13 reti messe a segno dal primo dicembre a oggi sono la testimonianza della sua grandezza. Il merito, come raccontato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sta tutto nell’abnegazione di un campione che non lascia niente al caso, ma anche di piccoli e preziosi accorgimenti nel quotidiano che lo hanno portato a raggiungere livelli inconsueti per un calciatore, come il colpo di testa con la Sampdoria.

Secondo uno studio che risale ai tempi del Real Madrid, Cristiano Ronaldo a 33 anni aveva un’età biologica di 23. E sembra tutta una questione sia fisica che mentale. Ronaldo affina le sue qualità con lavori specifici. L’elevazione è sempre stata una delle sue fisse, che perfeziona con esercizi pliometrici, specifici per i cestisti. Insomma, CR7 si conosce e sa come gestirsi. Il problema al ginocchio, avuto in questo avvio di stagione, avrebbe necessitato di un periodo di riposo, ma lui ha voluto giocare lo stesso con il Portogallo per non rischiare di compromettere la qualificazione all’Europeo. È bastato un mese per rimettersi in sesto, ma lui si sente ancora al 60%/ 70%. D’altronde il top della condizione per lui arriva sempre in Primavera, quando torneranno le notti di Champions. E la Juventus è pronta a farsi trascinare. Ancora una volta.

