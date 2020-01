Una Juventus sempre più internazionale e meno italiana. La possibile partenza di De Sciglio fa perdere un altro giocatore del nostro paese ai bianconeri.

Nelle prossime ore infatti il laterale potrebbe finire in Francia, al Psg, nell’ambito di uno scambio che porterà invece in serie A Kurzawa. Ormai siamo abituati a vedere nelle nostre squadre giocatori di tutte le nazionalità, ma non bisogna dimenticare come la Juventus sia stata, storicamente, il serbatoio più importante per la nostra nazionale. Ora rischia di non essere più così.

Nel caso in cui De Sciglio andrà via, rimarranno solamente sei i giocatori italiani a far parte della rosa di Maurizio Sarri. Vale a dire i due portieri Gigi Buffon e Pinsoglio, i difensori Bonucci, Chiellini e Rugani e il centrocampista Bernardeschi. Tra l’altro si era anche parlato di una possibile cessione di due di questi elementi, ovvero Rugani e Bernardeschi, che però alla fine rimarranno a Torino.

Ma gli italiani nella Juventus potrebbero crescere

La Juventus guarda però sempre al futuro e segue con particolare interesse anche giovani italiani. Uno di questi ad esempio è Brunori, giocatore che il club bianconero prenderà dal Pescara. Senza dimenticare il grande obiettivo del prossimo calciomercato estivo, un giovane azzurro che è destinato ad una carriera brillante. Parliamo ovviamente del regista del Brescia Tonali, per il quale però ci sarà da vincere un’asta agguerrita. E poi la rosa è destinata ad arricchirsi in futuro anche del rientro del laterale sinistro del Cagliari Luca Pellegrini, che la Juventus ha spedito in Sardegna per giocare con continuità.

