Matuidi e Sarri, notte horror al San Paolo: tifosi furiosi sui social. Inizia il processo all’allenatore: il bel gioco proprio non si vede.

La Juventus poteva approfittare dei pareggi di Inter e Lazio per aumentare ancora il suo vantaggio in classifica, e invece a Napoli ha giocato una delle partite più brutte della stagione. Ancora non si capisce come l’allenatore Sarri voglia affrontare le partite importanti, quelle che conteranno in Champions League. Il tridente Cristiano Ronaldo-Dybala-Higuain non ha funzionato ma la colpa non è certo loro. Non ha funzionato la squadra nel complesso e il colpevole principale è Sarri, preso di mira anche per la scelta di insistere su Matuidi. Matuidi è addirittura diventato una tendenza su Twitter con più di seimila tweet che lo hanno riguardato.

Dico solo che abbiamo preso gol su un cross sbagliato di Matuidi#NapoliJuve — litef (@Littleffort) January 26, 2020

Bastava non schierare il tridente e matuidi… squadra oscena bastava poco contro una squadra ridicola come il Napoli ma sarri da buon perdente ha preparato malissimo la partita… — Gianluigi (@Gianlui43798271) January 26, 2020

Da come siamo entrati in campo deduco che questa partita non è stata preparate bene durante la settimana. Specie a livello mentale. Insistere con Matuidi è autolesionista. — MalcomJ 🇻🇳✊🏼 (@MalcomJ66806952) January 26, 2020

Dopo più di metà Campionato non siamo né carne ne pesce. I terzini dovrebbero essere di spinta e non si inseriscono mai e ne sanno crossare,Cuadrado mai proprio, manco sanno difendere. Matuidi é un ex calciatore da 2 anni,perde 2 tempi di gioco ogni volta che ha palla #NapoliJuve — Ottone Console di Genova (@Ottoneilconsole) January 26, 2020

Incomprensibile partire con il tridente e Matuidi in campo che si sta dimostrando inadeguato per il gioco di Sarri….e Cuadrado in involuzione come difensore

Poi sui cambi mi astengo da commentarli — Marco Campagnaro (@CampagnaroMarco) January 26, 2020

