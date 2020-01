Napoli Juventus formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e Gattuso in vista dell’importantissimo match dello stadio San Paolo.

Ormai ci siamo. Napoli Juventus sta per iniziare. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Allo stadio San Paolo andrà in scena un match fondamentale per entrambe le squadre. I bianconeri devono vincere per continuare la corsa verso lo scudetto, ma occhio agli azzurri, in grandi difficoltà in campionato, ma galvanizzati dal passaggio del turno in Coppa Italia. E poi c’è sempre la possibilità di fare lo sgambetto a un’avversaria e a una storica.

Napoli Juventus formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

Importanti sono le scelte dei due allenatori. Maurizio Sarri si affiderà ancora una volta al 4-3-1-2. Ramsey agirà alle spalle delle due punte, che saranno Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Panchina quindi per Gonzalo Higuain, pronto comunque a entrare a partita in corso e in caso di necessità. Solito centrocampo a tre con Pjanic, Matuidi e Bentancur. In difesa fiducia alla coppia formata da Bonucci e de Ligt.

4-3-3 invece per il Napoli di Gennaro Gattuso. Il tridente offensivo sarà formato da Callejon, Milik e Insigne. Al centrocampo conferma per il nuovo arrivato Demme e ci sarà anche Fabian Ruiz, che ha riposato nella sfida di Coppa contro la Lazio. In difesa c’è Di Lorenzo ad affiancare Manolas. In porta il ballottaggio tra Meret e Ospina è stato vinto da quest’ultimo. Ecco le formazioni ufficiali di Napoli Juventus:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo All.: Sarri.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

