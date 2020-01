Video Gol Insigne Napoli Juventus: raddoppio stupendo dell’attaccante che chiude la partita nel finale di gara. Clicca qui per vedere la rete.

Cross di Callejon bellissimo per il tiro al volo di Lorenzo Insigne che di destro mette dentro un pallone perfetto che è stato leggermente deviato da De Ligt. E’ 2-0, partita chiusa.

Video Gol Insigne Napoli Juventus: raddoppio e partita chiusa

Ha varato il tridente Maurizio Sarri contro il suo Napoli: la Juventus non ha badato a difensivismi contro l’ex squadra del tecnico toscano che venderà cara la pelle.

Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo cercheranno di fare la differenza bucando la difesa degli avversari, la quale ovviamente ha ormai da tempo perso uno dei suoi uomini chiave: stiamo ovviamente parlando di Koulibaly, out per infortunio ormai da tantissimo tempo.

Il tridente pesante della Vecchia Signora dovrà ovviamente essere supportato da un centrocampo di corsa, qualità ma anche quantità dal momento che Matuidi dovrà essere bravo a non perdere le distanze e cucire i reparti, così come lo dovrà fare Bentancur al quale si chiede anche tantissimo sacrificio in fase offensiva, con inserimenti fulminei.

In difesa il ritorno di De Ligt è un segnale importante per il ragazzo, il quale ha la fiducia dei tifosi, della società e dei compagni: riuscirà ad essere il top player che tutti si aspettano? Le sue ultime uscite hanno dimostrato una crescita importante, ma ce la farà?

