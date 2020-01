Video Gol Ronaldo Napoli Juventus: CR7 riapre la partita con un tap-in ma è difficile adesso. Clicca qui per vedere la rete.

Pallone lungo di Rabiot per Cristiano Ronaldo che in verticale parte, vince lo scontro con Di Lorenzo e mette in rete con un tap-in vincente che prova a riaprire la partita. Primo gol al San Paolo di CR7 che prova a riaprire i conti nei minuti finali di gara ma è 2-1 e mancano davvero pochissimi minuti.

Video Gol Ronaldo Napoli Juventus: gara riaperta?

Non c’è riuscito Ronaldo a riaprire la partita con il suo gol ed il Napoli batte la Juventus al San Paolo. Gennaro Gattuso ha battuto Maurizio Sarri ed ora il mezzo passo falso dell’Inter contro il Cagliari è stato tutto sommato un buon risultato finale.

Alla fine il ragazzo ha fatto il suo, con CR7 che è andato a segno per la nona partita consecutiva ma non è bastato: i partenopei hanno meritatamente vinto una sfida sulle ali dell’entusiasmo finalmente ritrovato.

Complice qualche acquisto azzeccato a gennaio, come Demme, migliore in campo nella sfida, ed un ritrovato Insigne che non segnava da tantissimo tempo, sono arrivati 3 punti fondamentali per l’annata.

