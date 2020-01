Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: c’è l’accordo

Stavolta sembra essere davvero fatta: Emre Can è un passo dall’addio alla Juventus. Ci sarebbe l’accordo per la cessione.

Un addio tante volte annunciato, ma che ora sembra essere davvero a un passo. Emre Can sarebbe davvero vicinissimo a lasciare la Torino bianconera. Il centrocampista tedesco è destinato a tornare in Patria e a giocare quindi in Bundesliga.

Secondo quanto raccolto ed evidenziato da ‘Tuttomercatoweb’, il club bianconero e il Borussia Dortmund avrebbero trovato l’accordo per la cessione dell’ex giocatore del Liverpool. L’affare dovrebbe chiudersi per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro, compresi anche i bonus. I piemontesi avrebbero quindi leggermente abbassato le pretese economiche iniziali, che erano di 30 milioni di euro.

La trattativa, sempre secondo quanto riportato dal noto portale, sarebbe in dirittura d’arrivo. La cessione del centrocampista sarebbe quindi ormai dietro l’angolo. Insomma, dopo sei mesi da separato in casa e da quasi epurato, per il tedesco sarebbe davvero arrivato il momento dei saluti. E del ritorno nella sua Germania.

