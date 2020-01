Napoli-Juventus 2-1, Sarri: “Sbagliato totalmente l’approccio”

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la sconfitta della sua Juventus al San Paolo contro il Napoli di Gennaro Gattuso

La Juventus getta alle ortiche una grande possibilità di consolidare la leadership in testa alla classifica, uscendo sconfitta dal San Paolo di Napoli per 2-1 in virtù delle reti messe a segno da Zielinski ed Insigne nella ripresa. Queste le parole rilasciate da Maurizio Sarri ai microfoni di Sky.

Sarri su Napoli-Juventus: “”Siamo stati troppo passivi

L’allenatore livornese della Juventus si è espresso in questi termini dopo la cocente sconfitta rimediata contro il Napoli: “Siamo stati troppo passivi, abbiamo disputato una partita totalmente sotto ritmo. Ad un certo punto della gara pensavamo di poterla vincere camminando. Non c’è stata distanza tra i reparti. Una gara psicologicamente blanda, in cui arrivavamo sempre in ritardo sulle seconde palle.”

Abbiamo sbagliato l’approccio in termini di applicazione mentale contro un avversario che ha fatto il minimo per vincerla. Una sconfitta che ci deve far riflettere. Ho scelto il tridente perchè mi sembravano in forma, ma non siamo riusciti a giocare con il giusto ritmo. Il rientro di Chiellini sotto quest’aspetto ci aiuterà molto.”

