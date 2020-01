Calciomercato Juventus, Emre Can al Borussia Dortmund è una trattativa serrata ma le parti non hanno un accordo sulle cifre: arrivano però buone notizie.

Sembra essere ormai arrivato ad un punto di non ritorno -in positivo- l’affare che potrebbe portare Emre Can al Borussia Dortmund: nonostante Fabio Paratici abbia dichiarato che per la Juventus il ragazzo è e rimane un giocatore importante, davanti a certe cifre ed il suo minutaggio a dir poco risicato, le parti potrebbero accodarsi per l’addio già nel calciomercato di gennaio.

La sensazione è che l’accordo sia ormai molto vicino, c’è soltanto una piccola distanza da colmare: il ragazzo classe 1994 potrebbe essere lasciato partire già a metà stagione per non meno di 30 milioni di euro bonus compresi, come riporta Calciomercato.it.

I tedeschi, invece, ne offrirebbero soltanto, si fa per dire, 25 senza bonus, con il trasferimento che sarà a titolo definitivo. Riusciranno i bianconeri a trovare la quadra di questo affare?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Donnarumma alla Juve, Calciomercato: l’ingaggio che chiede è mostruoso

Calciomercato Juventus, Emre Can-Borussia Dortmund: le cifre

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore ma ormai è assolutamente chiaro che Emre Can alla Juventus è ormai arrivato ai titoli di coda: dopo una discreta prima stagione con la maglia della Vecchia Signora sotto l’egida di Massimiliano Allegri, in cui ha dimostrato in parte tutto il suo enorme talento e valore, con l’arrivo di Maurizio Sarri il ragazzo non ha più trovato spazio venendo relegato alla fine delle gerarchie.

Inoltre, fattore non marginale, l’esclusione dalla lista Champions di inizio stagione è stato uno smacco davvero inaspettato per lui che, adesso, dovrà necessariamente trovare altrove la sua nuova destinazione. Ci riuscirà? Staremo a vedere, ma un ritorno in Bundesliga potrebbe fare bene alla sua carriera.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Rakitic alla Juventus, Calciomercato: l’affare si complica

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK