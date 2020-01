Retroscena di calciomercato Juventus totalmente inaspettato: Emre Can avrebbe rifiutato quattro squadre big per andare al Borussia Dortmund. I dettagli.

Emre Can vuole solo il Borussia Dortmund: il centrocampista classe 1994 della Juventus è infatti ormai ad un passo dal club tedesco che lo vorrebbe riportare in Bundesliga dopo la sua esperienza importante al Liverpool e quella meno di rilievo tra le fila dei bianconeri, dove non è riuscito ad esplodere definitivamente come preventivato in partenza quando, nell’estate di due anni fa, è sbarcato a Torino.

Il mediano classe 1994 vuole soltanto i gialloneri e per questo motivo, stando alle ultimissime news che sopraggiungono, il ragazzo avrebbe deciso di rifiutare ben quattro top club che erano pronti a fare faville pur di acquistarlo. Ma non solo: pur di trasferirsi al Borussia il nazionale tedesco ha deciso di ridursi l’ingaggio.

Emre Can vuole il Borussia Dortmund: rifiutate quattro big

Quattro top club europee erano su Emre Can fino a pochissime ore fa ma la volontà del ragazzo sembra essere stata ormai decisiva: vuole soltanto lasciare la Juventus per il Borussia Dortmund. Beffate, quindi, sia il Manchester United sia il Tottenham, ma anche l’Arsenal ed il Bayern Monaco, che sarebbero state pronte a mettere sul piatto dei contratti importanti per il ragazzo e cifre succulente per la Vecchia Signora.

Proseguono quindi i contatti con la compagine tedesca che più di tutte sembra avere acquisito un vantaggio molto importante sulla concorrenza a tal punto da essere molto vicina al suo acquisto. In questo modo il ragazzo spera di ritornare ad essere un protagonista assoluto e riconquistare di diritto la nazionale della Germania e soprattutto il Mondiale.

