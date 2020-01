Ivan Rakitic alla Juventus è un affare di calciomercato che si complica ogni minuto che passa sempre di più. Le ultimissime news sul mediano del Barcellona.

L’addio di Ivan Rakitic al Barcellona adesso sembra essere sempre più complicato del previsto. Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus, infatti, secondo quanto riportato da Sport, avrebbe già comunicato al club la sua volontà di rimanere fino a fine stagione per trovare spazio tra le fila della compagine allenata da Setin. Poi a giugno sarà addio.

Il ragazzo ex Siviglia, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2021, sembra essere sempre più convinto ormai di questa decisione ma, allo stesso tempo, è consapevole del fatto che in Catalogna non troverà poi così tanto spazio quanto ci si potrebbe aspettare.

La Juve intanto rimane alla finestra e, dopo essere di fatto tramontata l’ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi, adesso la sensazione è che Paratici potrebbe fare un nuovo tentativo ma con un’offerta importante e, forse, leggermente più alta del valore effettivo del calciatore, considerata la sua età.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: addio al Barcellona rimandato

Insomma, Rakitic per il momento non sembra essere intenzionato a lasciare il Barcellona almeno fino a giugno, poi si vedrà. La Juventus vorrebbe già prenderlo in questa sessione di calciomercato ma la sua volontà potrebbe portarlo a rimanere altri sei mesi in cui, tuttavia, i malumori potrebbero aumentare sempre di più.

Dall’altra parte, però, va notato come la Vecchia Signora in quel reparto sia sostanzialmente coperta: qualora ci fosse un addio di Emre Can, sempre più vicino al Borussia Dortmund, allora se ne potrebbe parlare ma, al momento è troppo presto per trarre conclusioni.

