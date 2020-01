In casa Juventus si analizza la sconfitta subita contro il Napoli. Ed è arrivata la richiesta esplicita di Maurizio Sarri alla squadra.

La Juventus si sta leccando le ferite dopo la pesante sconfitta di Napoli, che ha lasciato delle scorie non indifferenti, soprattutto per il modo in cui questa è maturata. A non convincere è stata infatti soprattutto la prestazione dei bianconeri. Al San Paolo si è vista una squadra abulica e apatica. E Maurizio Sarri ha voluto strigliare la squadra.

Juventus, Sarri fa una richiesta specifica alla squadra

Come riportato da ‘Tuttosport’, nell’allenamento di ieri l’allenatore e i suoi giocatori si sono guardati in faccia e confrontati. L’obiettivo è trovare continuità e far sì che la sconfitta contro gli azzurri diventi una lezione e un vero e proprio spartiacque. Il match di domenica ha infatti offerto degli spunti di riflessione non indifferente. E ora appare abbastanza chiaro su cosa si dovrà lavorare.

Il primo punto dovrebbe essere la gestione della palla, ma non ci si può però dimenticare la poca cattiveria messa in mostra quando c’è da difendere. Sarri, nel confronto di ieri, avrebbe preso come esempio il gol subito da Cengiz Under in Coppa Italia contro la Roma. Una rappresentazione di ciò che d’ora in poi la Juventus non dovrà più fare. Nessun dramma, dalle parti della Continassa, ma non è ammesso alcun rilassamento. In futuro, a partire dalla sfida contro la Fiorentina, servirà un’altra squadra e un’altra mentalità. Il campo darà ancora una volta le sue risposte.

