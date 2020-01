Massimiliano Allegri torna alla Juventus? L’indizio potrebbe arrivare dal calciomercato in uscita dei bianconeri che fanno rimanere un suo pupillo.

Massimiliano Allegri potrebbe tornare alla Juventus? Al momento sembra al quanto impossibile, dal momento che la panchina di Maurizio Sarri nonostante la sconfitta contro il Napoli è davvero molto salda.

Allo stesso tempo, però, dal calciomercato arriva una piccola indiscrezione che alcuni hanno collegato al possibile ritorno dell’ex tecnico che, in questo momento, si sta prendendo un anno sabbatico lontano dai campi di gioco.

Il motivo per il quale una piccola parte dei tifosi ha pensato che Allegri potesse tornare alla Vecchia Signora va ricercato nel fatto che, salvo clamorosi colpi di scena, Mattia De Sciglio rimarrà a Torino, alla Continassa: lo scambio col Psg con Kurzawa infatti difficilmente si farà.

Proprio per questo motivo l’ex terzino del Milan, vero e proprio pupillo dell’allenatore toscano, potrebbe rimanere. In molti, infatti, hanno collegato la sua permanenza ad un suo ritorno ma, al netto di clamorosi e davvero inaspettati colpi di scena, non sarà così.

Allegri torna alla Juventus? L’indizio dal calciomercato

Quindi Allegri torna alla Juventus? Al momento è uno scenario a dir poco improbabile dal momento che Maurizio Sarri è saldamente sulla panchina della Vecchia Signora.

Il tecnico toscano ex Empoli, infatti, sta vivendo comunque sia un’ottima stagione al netto della sconfitta -pesante- della Supercoppa Italiana contro la Lazio che è una macchia importante della stagione.

Ciò nonostante Allegri sembra essere pronto per una nuova avventura ma non alla Juve, il cui ciclo è ormai finito: per lui è molto più probabile si possa accasare al Manchester United o al Psg, ma soltanto dalla prossima stagione.

