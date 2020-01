Georgina pronta per Sanremo: «Cristiano Ronaldo tutto per me»

Georgina pronta a salire sul festival di Sanremo. La compagna di Cristiano Ronaldo evidenzia: «Vedrete chi sono, abbiamo lottato tanto per arrivare fin qui».

Georgina Rodriguez è pronta a salire sul palco dell’Ariston per condurre il Festival Sanremo. La compagna di Cristiano Ronaldo, madre di uno dei suoi quattro figli, ha rilasciato una lunga intervista a Grazia. «Mia madre ci faceva sempre ascoltare Laura Pausini – ha detto -. Anche Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro hanno fatto parte del panorama musicale in cui sono cresciuta. Amo la cultura italiana. Sanremo una vetrina importante? Sono una persona nota, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente e non c’è posto migliore del festival. Per me è un piacere e un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili».

LEGGI ANCHE >>> Impietoso il confronto tra Sarri e Allegri in campionato

L’importanza di CR7 per Georgina

Georgina dimostra di essere padrona di ogni argomento e prosegue con molta calma. «Cristiano è l’unico che riesca a farmi entusiasmare durante una partita. Ho la fortuna di essere la compagna del migliore calciatore di tutti i tempi. Quando è in campo fa provare un’infinità di emozioni. Non ha rivali. Conduciamo una vita privilegiata, ma proveniamo da famiglie umili. Ci siamo impegnati molto per ottenere ciò che abbiamo e questo è l’insegnamento che vogliamo trasmettere ai nostri figli (Alana Martina, 2 anni, e gli altri figli di Cristiano Ronaldo: Cristiano Jr, 9, Mateo ed Eva, 2, ndr). Vogliamo che loro siano combattenti come lo siamo noi. Il sacrificio, la disciplina, il senso di responsabilità, i sogni, la perseveranza e la gratitudine sono valori che desideriamo trasmettere loro ogni giorno».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK