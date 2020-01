Rinnovo Dybala con la Juventus, a che punto siamo? Le ultimissime news parlano di una Joya pronta a chiedere un ingaggio stellare ai bianconeri.

Paulo Dybala e la Juventus, un matrimonio che sembra essere destinato a proseguire il più a lungo possibile. La Joya, infatti, ha il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2022 ma sembra avere intenzione di proseguire il suo rapporto di lavoro con i bianconeri, i quali, dopo un’estate in cui di fatto l’ha trattato da separato in casa, adesso ha intenzione di fare in modo che stia ancora alla corte di Maurizio Sarri per parecchio tempo.

Stando a quanto riportato da Sportal, però, si accenderà ben presto una questione legata al suo ingaggio dopo il rinnovo. Quando, nel 2017, il ragazzo è sbarcato a Torino dal Palermo, a libro paga risultava il secondo calciatore più pagato della rosa.

Adesso, dopo oltre 3 anni, non è più così ma, al contrario, molti altri giocatori come De Ligt, Ronaldo, Ramsey e a breve anche Szczesny lo supereranno in termini di ingaggio. Per questo motivo il ragazzo, con il uso entourage, vorrebbe trattare il prolungamento con un importante ritocco verso l’alto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, contatti con la Fiorentina: arriva l’offerta

Rinnovo Dybala, calciomercato Juventus: i dettagli

Le cifre parlano chiaro: al momento il ragazzo percepisce 7,3 milioni di euro netti a stagione ma l’idea della Joya e del suo agente è quella di portare il tutto ad almeno 10. Qualora non si riuscisse a trovare un accordo, non è da escludere un suo possibile addio in estate.

In tal senso la Juventus in caso di mancato rinnovo di Dybala avrebbe già trovato il sostituto, almeno sulla carta: stiamo parlando di Mauro Icardi, oggi al Psg ma il cui cartellino è di proprietà dell’Inter.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juve, una clausola “aiuta” i bianconeri?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK