Dopo esser stato vicinissimo al Cagliari, si è finalmente deciso il futuro di Marko Pjaca. Il croato si è trasferito all’Anderlecht.

L’ultimo giorno di calciomercato per la Juventus si chiude di un’altra cessione, ossia quella di Marko Pjaca, Oltre a Emre Can, ha salutato anche il croato, direzione Belgio. La formula però rende abbastanza chiare le intenzioni della Juventus: prestito di sei mesi, con possibilità di prolungamento anche per la prossima stagione, ma senza nessun diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus: è ufficiale, Pjaca all’Anderlecht

Questo il comunicato con cui la Juventus, apparsa sul proprio profilo ufficiale, ha annunciato la cessione del croato: “Marko Pjaca continua la sua avventura calcistica in Belgio: il giocatore, infatti, è stato ceduto in prestito all’Anderlecht. Arrivato alla Juve nel 2016, ha anche militato, sempre in prestito, allo Schalke 04 e poi alla Fiorentina, fra il 2018 e il 2019. In bianconero ha giocato 21 gare ufficiali, segnando una rete, in Champions League, a Oporto, nell’andata degli ottavi di finale dell’edizione 2016/17. Ringraziando Marko per il grande impegno, mai mancato in questi anni in bianconero, gli auguriamo tutto il meglio per la sua nuova esperienza all’Anderlecht“.

Insomma, una cessione che potrebbe rappresentare soltanto un arrivederci. Ora non resta che attendere cosa accadrà nei prossimi mesi e se l’ex Dinamo Zagabria riuscirà a rilanciarsi e a ritrovarsi.

