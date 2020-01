Calciomercato live: i colpi dell’ultima ora

Siamo arrivati ormai alle battute conclusive del calciomercato di serie A, con chiusura fissata alle ore 20. Ecco tutti i colpi delle squadre delle ultime ore.

Niente Genoa per Iturbe: come riporta Sky Sport la trattativa per riportare il giocatore in Italia si è arenata. La Sampdoria invece prende Yoshida dal Southampton.

L’Inter ha ufficialmente ingaggiato l’attaccante Satriano. “FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Martin Satriano dal Club Nacional de Football di Montevideo. L’attaccante uruguaiano, classe 2001, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e si aggregherà alla Primavera nerazzurra” si legge nel comunicato.

Calciomercato Juventus, le ultime su Romero

Il difensore della Juventus Romero non andrà al Bayer Leverkusen, come sembrava in un primo momento, ma rimarrà al Genoa dove si trova in prestito fino alla fine della stagione in corso.

Calciomercato, il riepilogo delle trattative fino alle ore 16

Come riporta Sportmediaset l’Inter avrebbe cercato Simone Zaza come rinforzo last minute per l’attacco. Conte conosce bene del resto le qualità dell’attaccante che ha avuto a disposizione alla Juve. Zaza ad ogni modo avrebbe rifiutato. La Spal ha ufficializzato l’arrivo del difensore Zukanovic.

Il difensore del Genoa Mimmo Criscito ha declinato l’offerta della Fiorentina e dunque rimarrà un giocatore del grifone. I viola hanno preso dai rossoblù l’attaccante Kouamè. Il Milan ha chiuso per il terzino sinistro Robinson. Colpo anche per il Parma che prende Caprari dalla Sampdoria. I gialloblù sono sul punto di cedere anche Gervinho.

La mattinata è stata abbastanza intensa: la Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo del difensore Igor dalla Spal, con quest’ultima intenzionata a scambiare Paloschi con Cerri del Cagliari. Boateng dalla Fiorentina verso il Besiktas, mentre il Bologna ha ceduto Dzemaili ai cinesi dello Shenzhen.

